حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 03 يونيو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 03 يونيو 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار و والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 45°°

الحرارة الصغرى: 30°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.