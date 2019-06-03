متسابق كويتي يفوز بجولة “سردينيا” في بطولة العالم للدراجات المائية

فاز المتسابق الكويتي العالمي يوسف العبدالرزاق بكأس الجولة الثانية لبطولة العالم للدراجات المائية لعام 2019 والتي أقيمت في جزيرة سردينيا الايطالية.

وحاز العبدالرزاق المصنف الاول عالميا في رياضة الدراجات المائية على المركز الاول لفئة (جي بي 1) في الجولة الثانية للجائزة الكبرى لبطولة العالم (أكوابايك 2019) والتي نظمها الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية على شاطئ (غاللورا) في جزيرة سردينيا على مدى يومين.

وعبر العبدالرزاق في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة عن سعادته طلتحقيق هذا الانجاز العالمي واعتزازه البالغ برفع علم الكويت عاليا على منصة التتويج على إيقاع السلام الوطني” معتبرا أنه “أجمل شعور لكل رياضي لا سيما في أكبر بطولات هذه الرياضة العالمية”.

وقال انه سعيد بالفوز الذي عوض العطل الفني الذي حرمه من صعود منصة التتويج في مسابقات الجولة الاولى قبل أسبوعين في البرتغال مؤكدا عزمه تحقيق لقب بطولة الموسم الحالي وتعزيز رقمه القياسي في موسوعة (غينيس) للارقام القياسية.

وأثنى على “اهتمام ومتابعة وكيل الديوان الاميري لشؤون الاسرة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد ايمانا منه بدعم الطاقات الوطنية وأصحاب الانجازات في المحافل الدولية”.

وتعد جائزة ايطاليا الكبرى التي شهدت مشاركة 138 متسابقا يمثلون 28 بلدا الجولة الثانية من بطولة العالم للموسم الحالي والمكونة من خمس جولات بعد اضافة جولة جديدة في الهند بينما ستجرى الجولة الختامية في مدينة الشارقة الاماراتية خلال شهر ديسمبر القادم.

ويعد يوسف العبدرزاق أول متسابق كويتي يدخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية في رياضة الدراجات المائية قبل أكثر من سنتين بعد تحقيق لقبه الثامن في هذه البطولة على مستوى كبار المحترفين.