(الارصاد الجوية): الطقس خلال أيام عيد الفطر شديد الحرارة ورطب نسبيا

توقعت إدارة الارصاد الجوية أن يكون الطقس خلال أيام عيد الفطر شديد الحرارة ورطب نسبيا نهارا ولاسيما في الجزر والمناطق الساحلية وحارا ورطبا نسبيا مساء.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الادارة ضرار العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين نشاطا في الرياح الشمالية الغربية الجافة بلغت سرعة هباتها اكثر من 60 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق أدت إلى إثارة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة.

وأضاف العلي انه من المتوقع أن يكون طقس نهار اليوم الاثنين حارا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الجافة والتي قد تصل سرعة هباتها إلى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة خاصة على المناطق البرية الغربية من البلاد وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وذكر ان طقس مساء اليوم حار نسبيا وتهدأ سرعة الرياح لتكون متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية على المناطق البرية غرب البلاد ومتقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية على الجزر والسواحل والمناطق القريبة من السواحل تتراوح سرعتها ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة مابين 45 و47 درجة مئوية.

وتوقع ان يكون طقس يوم الثلاثاء شديد الحرارة ورطبا نسبيا خاصة في الجزر والمناطق الساحلية نهارا وحارا ورطبا نسبيا مساء مع رياح متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومترا في الساعه على السواحل.

واضاف ان طقس المناطق البرية غرب البلاد حار مع رياح شمالية غربية تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 45 و48 درجة مئوية والصغرى ما بين 28 و33 درجة مئوية.

وأشار الى أن الطقس نهار الاربعاء رطب نسبيا يزداد في الجزر والسواحل ليكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا نهارا ورطبا مساء مع استمرار الرياح متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة.

وذكر العلي أنه من المتوقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة ورطبا نسبيا نهارا وحارا نسبيا ورطبا مساء خاصة في الجزر والسواحل يومي الخميس والجمعة مع استمرار الرياح متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة.

وتوقع ان تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 45 و48 درجة مئوية والصغرى بين 28 و34 وحالة البحر المتوقعة خلال الأيام القادمة خفيف الى معتدل الموج من 2 و4 أقدام.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي kuwaitmet والموقع الخاص بإدارة الأرصاد الجوية met.gov.kw.