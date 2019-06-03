وزارة الصحة: 44 مركزا صحيا تعمل في عطلة عيد الفطر

قال مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة الدكتور حمود الزعبي اليوم الاثنين انه تم اعتماد 44 مركزا صحيا في جميع المناطق الصحية للعمل بنظام الخفارة في عطلة عيد الفطر.

وقال الزعبي في تصريح صحفي ان المراكز الصحية التي ستعمل خلال فترة العيد بمنطقة الفروانية الصحية هي مركز مناحي العصيمي الصحي والرابية الصحي والاندلس الصحي والجليب الجنوبي الصحي اضافة الى الفروانية الغربي الصحي والعارضية الجنوبي الصحي والفردوس الجنوبي الصحي الى جانب عبدالله المبارك الصحي وصباح الناصر الصحي.

وأضاف ان المراكز الصحية التي ستعمل في منطقة حولي الصحية هي محمود حاجي حيدر الصحي والسالمية الغربي الصحي والسلام الصحي والرميثية الصحي التخصصي وبيان الصحي اضافة الى سلوى الصحي وصباح السالم الجنوبي الصحي.

وأوضح ان المراكز الصحية التي ستعمل في عطلة العيد في منطقة العاصمة الصحية هي مركز الصقر الصحي ومركز عبدالله العبدالهادي الصحي ومركز منيرة العيار الصحي ومركز الاحقاقي الصحي ومركز علي ثنيان الغانم الصحي ومركز جابر الاحمد2 الصحي.

وأفاد الزعبي ان المراكز الصحية التي ستعمل في منطقة الاحمدي الصحية خلال عطلة العيد هي مركز الفحيحيل التخصصي الصحي والعدان التخصصي والرقة الصحي والصباحية الشرقي الصحي وعلي صباح السالم الصحي وصباح الاحمد1 الصحي وبنيدر الصحي والخيران الشاليهات الصحي والخيران السكني الصحي والوفرة الصحي والظهر الصحي ومبارك الكبير الغربي الصحي وهدية الصحي وابو فطيرة الصحي والفنطاس الصحي.

وبين أن المراكز الصحية التي ستعمل في عطلة العيد بمنطقة الجهراء الصحية هي مركز الصليبية الجنوبي الصحي وكبد الصحي وسعد العبدالله ق2 الصحي والجهراء الصحي والواحة الصحي والقصر الصحي والعبدلي الصحي.