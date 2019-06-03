المنبر الديمقراطي الكويتي يدين النهج العسكري الذي يستهدف الشعب السوداني

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا بشأن تطورات الأوضاع في السودان هذا نصه:

تابع المنبر الديمقراطي الكويتي تطورات الأحداث المؤسفة في السودان التي قادها المجلس العسكري بفضه لاعتصام سلمي للجماهير الشعبية المتظاهرة المطالبة بالتغيير والحرية والعدالة والعيش الكريم، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ويرفض المنبر الديمقراطي، ويدين، النهج العسكري الذي يستهدف الشعب السوداني، ومحاولات المجلس العسكري سلب إرادة هذا الشعب الحي وحقه في تقرير مصيره منذ اندلاع شرارة الثورة والتغيير لمحاربة البطش والقمع وتقسيم فئات المجتمع.

وانطلاقا من ثوابته الوطنية والقومية فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يؤكد على دعمه لتحركات الشعب العربي السوداني وقواه المدنية والسياسية، وسلمية تحركاته في مواجهة العنف، تحقيقا لمطالبه العادلة، ويرى المنبر أهمية تحقيق التحول الديمقراطي عبر تسليم السلطة للمدنيين بما يحقق السلم والرخاء للأخوة السودانيين وتعود السودان بلداً واحداً وشعباً متحداً.

المنبر الديمقراطي الكويتي

٣ يونيو ٢٠١٩