وزير التربية: مؤسسات التعليم العالي وفرت مقاعد قبول للكويتيين وأبناء الكويتيات

كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بأن مؤسسات التعليم العالي المختلفة وفرت مقاعد قبول لكل الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ممن اجتازوا الثانوية العامة بنجاح.

وأكد العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إلتزام العاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي بتوجيهات سمو أمير البلاد بدعم الشباب وتوفير الفرص الدراسية المميزة لهم.

وقال إن هذه التوجيهات السامية النبراس الذي يضيء لنا الطريق داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

وأفاد بأن الجهات التعليمية كافة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطتها والعمل على تحقيق الرؤية السامية بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وتأهيل الطلبة لقيادة دفة التنمية.

وأضاف أن الرؤية السامية تدعو كذلك للعمل على توفير تخصصات علمية ومهنية وحرفية لتوفير الكوادر الوطنية اللازمة لتسيير عجلة التنمية لما لهذه الفئة من دور بارز في النهوض بمستقبل البلاد.

وتقدم العازمي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد بإسمه ونيابة عن العاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.