سمو امير البلاد يؤدي صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير

يحتفل اليوم بأول أيام عيد الفطر السعيد وقد أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأصحاب السمو والمعالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

أعاد الله هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير واليمن والبركات.