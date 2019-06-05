سواريز يرغب في التتويج مع أوروغواي بلقب “كوبا أمريكا”

أعرب الأوروغوياني لويس سواريز المحترف في برشلونة الإسباني عن رغبته في التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم التي ستقام بالبرازيل منتصف يونيو/حزيران الجاري.

وفي تصريح لصحيفة “سبورت” الإسبانية، الثلاثاء، قال سواريز “أصبحت جاهزًا للعودة إلى المباريات بشكل قوي بعد خضوعي لعملية جراحية جراء الإصابة التي تعرضت لها”.

وأضاف “يجب أن تتحمل أوروغواي مسؤولية الفوز باللقب، حيث أننا توّجنا باللقب منذ سنوات، ولدى جميع اللاعبين إصرار ورغبة في تحقيق اللقب القاري”.

وأوضح “سيحاول لاعبو أوروغواي الظهور بشكل متميز خلال فعاليات بطولة كوبا أمريكا، ولن أفرط في التتويج باللقب”.

يذكر أن منتخب أوروغواي يخوض فعاليات بطولة كوبا أمريكا في المجموعة الثالثة بجانب اليابان والإكوادور وتشيلي.