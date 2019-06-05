رسميًا.. ألمانيا وإنجلترا ترفضان استبدال دوري الأبطال

قال راينهارد روبال، رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، إن مسابقات دوري الصفوة في ألمانيا وإنجلترا، تعارض خطط رابطة الأندية الأوروبية، لتأسيس بطولة “دوري السوبر” لعام 2024.

وتنسق رابطة الأندية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي للعبة، في مقترح لإعادة تصميم مسابقة دوري الأبطال، واستبدالها بمسابقة أخرى تتضمن نظاما للصعود والهبوط.

وعبر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن رفضه للفكرة، كما أكد روبال للصحفيين في باريس، معارضة إنجلترا وألمانيا للمقترح.

وقال روبال، قبل اجتماع مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا)، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية “أنا رئيس رابطة الدوري الألماني ورئيس نادي بوروسيا دورتموند.. قررت مسابقتنا معارضة خطط رابطة الأندية الأوروبية بنسبة 100%”.

وأضاف “(ممثل الاتحاد الإنجليزي) ديفيد جيل لديه نفس الاقتناع، الدوري الألماني والإنجليزي يعارضان الأمر، ولا أعتقد أنه من الممكن إيجاد حل، بدون موافقة ألمانيا وإنجلترا”.

وقالت رابطة الأندية الأوروبية، إن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة، حتى الآن، ورفضت اعتبار أن المقترح سيؤدي إلى تأسيس بطولة مغلقة، تشبه نظام المسابقات في الولايات المتحدة.

وأعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الأربعاءـ أن الأندية التابعة لها أجمعت على معارضة مقترحات الاتحاد القاري لعبة ووصفتها بأنها “ستلحق ضررا بالبطولات المحلية في جميع أنحاء القارة”.



وقالت الرابطة في بيان “طلبت الأندية من رابطة الدوري الانجليزي الممتاز التنسيق حاليا مع الاتحاد القاري للعبة والجمهور والجهات ذات الصلة الأخرى في جميع أنحاء أوروبا لتحديد مقترحات بناءة يمكن أن تحسن مستوى البطولات الأوروبية على مستوى الأندية دون الإضرار باللعبة محليا”.



وستعيد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز طرح هذه الآراء في اجتماع اتحاد الأندية الأوروبية في مالطا غدا الخميس.



وقال الاتحاد إن المناقشات لا تزال في مراحل مبكرة ونفى أن يؤدي المقترح إلى صناعة بطولة مغلقة.



