حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 06 يونيو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 06 يونيو 2019
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 48°°
الحرارة الصغرى: 27°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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