محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 06 يونيو 2019

منذ 27 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 06 يونيو 2019

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 48°°
الحرارة الصغرى: 27&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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