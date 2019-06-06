طقس الكويت : شديد الحرارة نهارا وحار ورطب نسبيا ليلا

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل شديد الحرارة نهارا وحارا ورطبا نسبيا على السواحل خلال فترة الليل.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن من المتوقع بعد دراسة خرائط الطقس أن يستمر تأثر البلاد خلال الفترة المذكورة بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية ساخنة لذا يسود طقس شديد الحرارة نهارا وحار نسبيا ليلا ورطب نسبيا على السواحل خلال فترة الليل.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم كان شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية على السواحل في وقت لاحق خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلو مترا في الساعة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى تراوحت ما بين 46 و 48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج مابين 1 و 3 أقدما.

وبين أن الطقس الليلة يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على السواحل والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة.

ولفت إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 27 و 30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس نهار غد الجمعة شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية على السواحل في وقت لاحق خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلو مترا في الساعة.

وأشار البلوشي إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.

وعن حالة الطقس ليل غد توقع أن يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على السواحل والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و 30 درجة مئوية في حين يكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس نهار يوم بعد غد السبت شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 10 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.

وبين أن الطقس ليل السبت يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على السواحل والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام .