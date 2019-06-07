محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 08 يونيو 2019

منذ 59 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 08 يونيو 2019

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 48°°
الحرارة الصغرى: 29&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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