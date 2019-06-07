حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 08 يونيو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 08 يونيو 2019

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .



ليلاً:

حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 48°°

الحرارة الصغرى: 29°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.