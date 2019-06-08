إسبانيا والبرتغال يدرسان التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030

يدرس اتحادا كرة القدم في إسبانيا والبرتغال التقدم بملف مشترك لطلب استضافة بطولة كأس العالم المقررة عام 2030 .

ونشر الاتحادان بيانًا اليوم السبت، قالا فيه: «بدأنا دراسة شاملة بشأن إمكانية التقدم بملف مشترك لطلب استضافة المونديال». وينتظر أن تلعب حكومتا البلدين دورًا بارزًا في حسم هذا القرار.

وتبادل البلدان وجهات النظر خلال الأسابيع الماضية، بهذا الشأن كما شاركت المغرب في هذه المشاورات.

ويعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هامش بطولة كأس العالم 2022 في قطر عن البلد المضيف لمونديال 2030 .