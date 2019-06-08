حرارة الكويت الأعلى في العالم

سجلت الكويت ظهر اليوم أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، بلغت 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي البلاد، وفق ما ذكر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك السعودي د. خالد الزعاق.

وساهمت درجات الحرارة المرتفعة، التي قاربت اليوم الـ49 درجة مئوية في الظل بمطار الكويت، في زيادة استهلاك الكهرباء، إذ سجل مؤشر الأحمال 13500 ميغاواط، بفارق 600 ميغاواط عن أول من أمس.

أما على صعيد درجات الحرارة خلال هذا الاسبوع، فإن التوقعات تشير الى انها ستصل (الاثنين) الى 50 درجة في الظل، مقابل 51 درجة متوقع تسجيلها يوم الثلاثاء.