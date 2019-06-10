دي ليخت : رونالدو طلب مني الانضمام الى يوفنتوس

فاجأ ماتياس دي ليخت وسائل الإعلام بتصريحاته فيما يتعلق بطلب كريستيانو رونالدو الخاص منه عقب لقاء هولندا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

والتقطت الكاميرات حديثاً قصيراً بين رونالدو ودي ليخت قبل احتفالات البرتغال بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد فوزها على هولندا 1-0 أمس الأحد.

وبدأت وسائل الإعلام تحاول التنبؤ بما قاله رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي لقلب دفاع أياكس الهولندي قبل أن يكشف اللاعب الأخير عن مضمون المحادثة موضحاً بعض المتطلبات الخاصة بمستقبله.

وقال دي ليخت: “رونالدو طلب مني الانضمام إلى يوفنتوس، تفاجأت بطلبه ولذلك كنت أضحك”، مشيراً إلى أنّه لم يفهم ما قاله له في بداية الأمر.

وتدور الكثير من الشائعات الخاصة بمستقبل دي ليخت إذ تصب معظم الترشيحات إلى انتقاله لنادي برشلونة خاصة بعد ضم بطل إسبانيا لزميله دي يونغ.

وقال دي ليخت عن مستقبله: “أنا ذاهب للعطلة الآن، سأفكر بالأفضل بالنسبة لي ومن ثم أقرر”.

وأكّد دي ليخت على صحة الأنباء التي تحدثت على اشتراطه اللعب بشكل دائم وهو ما يشكل عائقاً في مفاوضاته مع برشلونة، إذ قال: “من المهم بالنسبة للاعب الشاب اللعب، هذا الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه”.

ولا يبدو انضمام دي ليخت إلى يوفنتوس مستبعداً نظراً لتأثير رونالدو القوي في النادي الإيطالي أولاً إضافة إلى وجود فرصة كبيرة كي يلعب دي ليخت أساسياً في ظلّ تقدم كيليني في العمر وحاجة بطل إيطاليا لمدافع واعد.

ولن يكون المقابل المادي عائقاً رئيسياً فيما يتعلق بإمكانية ضم يوفنتوس لدي ليخت نظراً لجدية الرئيس أنييلي في التنافس على دوري أبطال أوروبا المواسم المقبلة وهو ما دفعه لضم رونالدو والويلزي آرون رامزي.