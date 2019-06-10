دي يونج: واثق من تشكيل ثنائي قوي مع ميلو في برشلونة

أشاد فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الجديد، بموسمه المنتهي سواء مع أياكس أو منتخب هولندا.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “راضٍ عن موسمي بشكل كبير، فقد حققت ثنائية الدوري والكأس وتأهلت لنصف نهائي دوري الأبطال مع أياكس، كما حصلت على وصيف دوري الأمم الأوروبية مع هولندا”.

وبسؤاله عن موسمه الجديد، والانتقال لبرشلونة، تطرق دي يونج للحديث عن زميله آرثر ميلو وقال: واثق من تشكيل ثنائي قوي مع ميلو.. إنه لاعب رائع، هاديء، ويملك إمكانيات فنية عالية”.

وأضاف: “إنه جيد للغاية، وأريد حقًا أن إلى جواره.. أنا متحمس للعب معه.. بالطبع يمكننا اللعب معًا، لماذا لا؟”.

وبسؤاله عن مستقبل زميله دي ليخت، قال: “إنه قراره.. يجب أن يقرر مستقبله مع أسرته وأصدقائه وسنرى إلى أين يذهب”.

وأتم دي يونج تصريحاته بتوجيه الشكر لأندريا بيرلو، بعدما وصفه بالأفضل في مركزه، حيث قال: “أشكر بيرلو.. أشعر بالفخر الشديد بعد كلماته، لكنني لست الشخص الذي يجب أن أتحدث عنها.. البعض الآخر أيضًا يستحق ذلك”.