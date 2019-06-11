“الداخلية”: ما نشر في مقطع فيديو المطار يفتقد للدقة

نفت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو في مطار الكويت الدولي تضمن عدم امكانية سفر المقيمين إلا بوجود بطاقة مدنية مؤكدة انه يفتقد الى الدقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن أي مقيم لديه ملصق الإقامة سارية المفعول قبل صدور القرار الوزاري رقم 135/2019 بتاريخ 10/3/2019 بشأن الاستعاضة بملصق الإقامة بالبطاقة المدنية يستطيع السفر دون البطاقة بل يعتمد على الملصق الموجود بجواز السفر.

وأوضحت ان من قام بعمل إقامة من تاريخ 10/3/2019 فما بعد أو نقل معلومات من جواز سفره القديم إلى جوازه الجديد فهذا يحتاج عند السفر إلى البطاقة المدنية بحيث يكون الاسم الأول والأخير من البطاقة المدنية لاتينيا مطابقا للجواز وجنسية حامل الجواز مطابقة للبطاقة المدنية ورقم الجواز يكون صحيحا في البطاقة المدنية.

وذكرت أنها سبق أن قامت بحملة إعلامية بشأن صدور القرار الوزاري رقم 135/2019 بشأن الاستعاضة بملصق الإقامة بالبطاقة المدنية بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهات الأخرى المعنية.

وتهيب الإدارة بوسائل التواصل الاجتماعي مراعاة الدقة والحذر فيما تنشره من أخبار تتعلق بالشأن الأمني.