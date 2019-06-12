“الارصاد” الكويتية: مناطق عدة تعرضت لدرجات حرارة فاقت ال50 بالسنوات ال12 الماضية

قالت ادارة الارصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني اليوم الاربعاء ان سجلات الرصد لديها تظهر ان أغلب مناطق البلاد تعرضت في فصل الصيف إلى درجات حرارة فاقت ال50 درجة مئوية على مدى السنوات ال12 الماضية.

واضاف مراقب المناخ في ادارة الارصاد الجوية الدكتور حسن دشتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الادارة قامت برصد وتسجيل عدد الأيام التي بلغت فيها درجة الحرارة 50 درجة مئوية وما فوق منذ العام 2006 حتى العام 2019 في مناطق الكويت.

وذكر دشتي ان ارصاد محطة (مطربة) احتلت قائمة اكثر مناطق البلاد تسجيلا لعدد الأيام اذ بلغت درجة الحرارة خمسين بواقع (236) مرة خلال 12 عام في حين جاءت منطقة الصليبية بالمرتبة الثانية بعدد (160) مرة.

وأفاد ان ارتفاع درجات الحرارة الى فوق الخمسين درجة مئوية تركزت في شهر يوليو بعدد 468 مرة ما يمث‎ل 51 بالمئة من اجمالي الحالات المسجلة للفترة مقابل 330 يوم لشهري يونيو واغسطس ( 36‎%‎ و 13‎%‎‎ ) على التوالي. وأشار الى ان ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف مقارنة مابين السنوات الاخيرة مع فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وبالرجوع الى السجلات السابقة للمحطات البلاد فقد تم رصد 4 ايام فاقت فيها درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية لجميع هذه المحطات للفترة من (1955-1977).

واكد دشتي ان ذلك يعني وجود فرق شاسع وزيادة كبيرة في تكرار هذه الظاهرة في وقتنا الحاضر وماتطلب توثيق هذه الظاهرة لدى الجهات المعنية في الامم المتحدة ممثلة في المنظمة العالمية للارصاد الجوية وذلك لاثبات تأثر دولة الكويت بظاهرة تغير المناخ.

واضاف ان اثبات هذه الظاهرة يترتب على ذلك حق الكويت في طلب الدعم والمساعدة الدولية باشكالها المختلفة لمواجهة الأثار المترتبة على ظاهرة تغير المناخ (التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات) بموجب اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ واتفاق باريس الذي أقر في ديسمبر 2015.

ولفت الى ان المنظمة العالمية للارصاد الجوية شكلت لجنة علمية وفنية تضمنت 15 عالما وخبيرا من مختلف دول العالم لاجراء الدراسة والتحقيق في ما تم رصده وتسجيله في محطة ارصاد مطربة في 21/7/2016 والتي بلغت5 4 درجة مئوية.

واضاف انه بعد اكثر من 20 شهرا من الدراسات والتحقيق وما قدمته ادارة الارصاد الجوية من وثائق وبيانات وتقارير في غاية الدقة فقد أقرت اللجنة وبشكل غير مسبوق بالموافقة على توثيقها باعتبارها اعلى درجة حرارة لقارة اسيا على الإطلاق وثالث اعلى درجة حرارة سجلت على كوكب الارض واعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال 76 عاما السابقة.

وأوضح ان الكويت تتاثر بظاهرة التغير المناخي متمثلا في التغير في درجات الحرارة العظمى والصغرى ويمثل فصل الصيف أحد أهم مظاهر المناخ الصحراوي في دولة الكويت وشبه الجزيرة العربية.