رسميًا.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم الفرنسي ميندي لغاية 2025

أعلن ريال مدريد توصله لاتفاق مع ليون الفرنسي، على ضم لاعبه فيرلاند ميندي في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن ميندي سيوقع عقدًا مدته 6 مواسم، حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.

ومن المقرر أن يتم تقديم ميندي، ظهر الأربعاء المقبل، الموافق 19 يونيو/ حزيران على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ميندي أجرى الكشف الطبي بمدريد الأسبوع الماضي، قبل أن يتم مسؤولو الريال اتفاقهم مع مسؤولي ليون.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة تقدر بـ50 مليون يورو.

ويعتبر ميندي هو الصفقة الخامسة في ميركاتو ريال مدريد، حيث سبق وأن أعلن ضم إيدير ميليتاو ورودريجو ولوكا يوفيتش، وإيدين هازارد.