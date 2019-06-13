سفارة الكويت في جاكرتا توجه إرشادات للمواطنين الراغبين بالسفر الى اندونيسيا

بمناسبة قرب حلول موسم السياحة و السفر، تود سفارة دولة الكويت في جاكرتا التنبيه على المواطنين الكرام الراغبين بالسفر الى الجمهورية الاندونيسية خاصة العاصمة جاكرتا وجزيرة بالي ومنطقة بونتشاك الجبلية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الارشادات التالية :-

1- يمنح المواطنون الكويتيون تأشيرة دخول عند الوصول في المنافذ الإندونيسية البرية والجوية والبحرية وذلك عند زيارتهم لإندونيسيا بغرض السياحة، و هي صالحة لمدة 30 يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط لمدة مماثلة، في حال دفع مبلغ و قدره 35 دولار أمريكي عند الوصول مع صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 اشهر، و حيازة تذكرة عودة أو سفر إلى وجهة أخرى.

2- الإقامة في إندونيسيا لفترة زمنية تتجاوز مدة الـ 30 يوم المسموح بها دون تمديد التأشيرة، يعتبر مخالفا للقوانين الإندونيسية، و سيترتب عليه فرض غرامة مالية بواقع مليون روبية اندونيسية أو ما يعادل 70 دولار أمريكي عن كل يوم إضافي.

3- الالتزام بقوانين الجوازات والجمارك المشار اليها أعلاه لتفادي الدخول في مخالفات قانونية.

4- يفضل استئجار سيارات عن طريق الشركات المعتمدة في مطار سوكارنو حتا الدولي في جاكرتا أو مطار دينباسار – بالي الدولي، و يفضل مع سائق و ذلك لصعوبة قيادة السيارات بسبب الازدحام المروري الشديد، علما بأن مقود السيارات في جهة اليمين، و عدم استئجار سيارات عبر وسيط.

5- يفضل إجراء حجز الفندق عبر مواقع الإنترنت أو عبر وكالات السفر قبل القدوم إلى إندونيسيا، و يفضل أن تطلب من الفندق توفير سيارة للنقل من المطار الى الفندق و العكس.

6- ينصح بالإقامة في الفنادق من خمسة نجوم وتجنب الفنادق الرخيصة فهي غير آمنة وخدماتها غير جيدة.

7- ينصح بعدم السفر الى منطقة كوتا بونغا في منطقة بونتشاك الجبلية لكثرة ظاهرة السرقات و السطو و الغش التجاري.

8- تجنب حمل أشياء ثمينة والحرص على البساطة في المظهر بقدر الإمكان.

9- تأكد من وضع حاجاتك الشخصية والمهمة في صندوق الأمانات بالفندق ولا تأخذ من النقود إلا ما يكفي ليومك، ويفضل استخدام بطاقات الائتمان مع وجود مبالغ نقدية للضرورة.

10- عدم إهمال جواز السفر ويجب حفظه في صندوق الأمانات بالفندق والاحتفاظ بصورة نسخة منه وحملها معك دائما. 11- يفضل الابتعاد عن أماكن التجمعات و الأماكن المغلقة.

12- الحرص على اختيار المطاعم وأنواع المأكولات المعروفة، و يفضل استخدام المياه المعدنية المعبئة للشرب و ذلك نظرا لكثرة تلوث المياه، و تجنب المأكولات التي يستخدم بها الزيوت لرداءة الأنواع المستخدمة.

13- عدم جلب أكثر من 200 سيجارة لشخص واحد أي ما يعادل 20 علبة