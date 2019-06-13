“سوير الليل”.. أصوات مزعجة وتسلل غير مسبوق إلى البيوت في #الكويت

بعد موسم الجراد الذي اجتاح الكويت أخيرا جاء موعد (سوير الليل) المعروف في بلاد الشام ب (صرصور الليل) لتتعالى أصواته في أنحاء البلاد مسببة إزعاجا للجميع ولا سيما في الليل.

ومع ارتفاع درجات حرارة الطقس في هذه الايام يزداد (سوير الليل) انتشارا في الأراضي المزروعة والحدائق عموما مما يسبب قلقا وخوفا لدى بعض النساء والأطفال نتيجة تسلله إلى داخل البيوت بشكل غير مسبوق.

ويعد (سوير الليل) أحد أنواع الصراصير التي تختلف عن غيرها بإصدار أصوات عالية جدا مع حلول الليل وتأتي هذه الاصوات نتيجة احتكاك أجنحته بعضها ببعض ليلفت نظر الأنثى إليه.