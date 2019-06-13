طقس الكويت.. شديد الحرارة نهارا وحار نسبيا ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بامتداد (منخفض الهند الموسمي) الذي يمد المنطقة بكتل هوائية ساخنة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا وحار نسبيا ليلا ورطب نسبيا على السواحل في بعض الفترات.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية معتدلة الى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة.

وأضاف البلوشي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية في حين يكون البحر معتدلا الى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية على السواحل في وقت لاحق خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن طقس ليل غد حار نسبيا ورطب نسبيا على السواحل والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

وأوضح إن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و30 درجة مئوية في حين يكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار السبت المقبل أفاد بأنه سيكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة.

وقال إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت حار نسبيا ورطب نسبيا على السواحل والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وخفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.