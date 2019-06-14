رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع ميسي اليابان

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا إتمام التعاقد مع الياباني الشاب تاكيفوسو كوبو من صفوف إف سي طوكيو.

اللاعب شارك للمرة الأولى دولياً مع منتخب بلاده في ودية السلفادور هذا الأسبوع ضمن الاستعدادات لخوض لقاءات كوبا أمريكا.

كوبو تواجد لثلاث سنوات مع برشلونة عندما كان في التاسعة من عمره، ولكن عاد مجدداً لطوكيو بسبب مخالفة البلوجرانا لقوانين التعاقد مع الشباب.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب سوف يتحصل على مليون يورو كراتب سنوي في مدريد، بينما سيدفع ريال مليونين يورو لناديه طوكيو.

وسجل كوبو أربعة أهداف في مشاركاته الأربع الأخيرة مع طوكيو في الدوري الياباني.