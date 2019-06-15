“المنبر الديمقراطي” يؤكد أهمية دعم الموقف الرسمي تجاه التوترات في الخليج

أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي علي حسين العوضي على أهمية دعم الموقف الرسمي الكويتي المتوازن تجاه التوترات في منطقة الخليج العربي، مدينا في الوقت ذاته الانتهاكات والأعمال المستفزة بعد حادث الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم أمس الخميس.

وتساءل في تصريح صحافي عن المصلحة من وراء زيادة القلق وعدم الاستقرار في المنطقة في المرحلة الراهنة في ظل التجاذبات الحاصلة بين أطراف إقليمية ودولية.

وقال العوضي إن مضيق هرمز ممر استراتيجي مهم، وهو طريق لتصدير النفط يخدم احتياجات السوق العالمية، مشيرا إلى ضرورة دعم كافة الاتجاهات لإجراء تحقيق شامل لمعرفة حقيقة الأطراف التي تنتهك القانون الدولي بمثل هذه الأعمال الإجرامية، وهو ما يستلزم عدم الانجراف في إطلاق أية اتهامات تخلق المزيد من حالات التوتر.