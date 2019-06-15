سفارة الكويت في تايلند تصدر بيانا حول حالة مصابين كويتيين تعرضا لحادث هناك

أعلنت السفارة الكويتية لدى تايلند إيفاد اثنين من طاقم السفارة إلى مدينة (بتايا) لمتابعة حالة مصابين كويتيين تعرضا لحادث هناك ‏لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهما وذلك بناء على توجيهات الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقالت السفارة في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن ذلك يأتي أيضا انطلاقا من مسؤولية السفارة بتوفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهما إضافة الى متابعة التحقيقات الجارية حول الحادث وتقديم ما يحتاجان إليه من مساعدة.

ولفتت إلى أنها تابعت الحادث الذي تعرض له المواطنان الكويتيان في مدينة (بتايا) صباح اليوم وأدى إلى إصابتهما بإصابات مختلفة وذلك منذ تلقيها نبأ وقوعه.

وأوضحت أن أحد المصابين ما زال يرقد في المستشفى إلا أن حالته مستقرة ولله الحمد أما الآخر فقد تعرض لكسر في الرجل وتم تقديم العلاج اللازم له.

وأكدت السفارة أنها مستمرة في متابعة حالة المصابين وكذلك متابعة التحقيقات الجارية إلى حين استكمال العلاج المقدم لهما والانتهاء من التحقيقات.