بيان من تجمع “المسار المستقل” بشأن المشاركة في “ورشة البحرين”

أصدر تجمع ” المسار المستقل ” بياناً حول المشاركة في ” ورشة البحرين ” وتداعياتها فيما يلي نصه ..

ينظر تجمع المسار المستقل ببالغ القلق والحذر من محاولة جر دولة الكويت والدول العربية في المشاركة بورشة البحرين المقرر عقده الشهر الجاري ، ومحاولات خلق بيئة خلف الأبواب للتطبيع مع الكيان الصهيوني .

فيرى تجمع المسار ان التفكير والمشاركة في هذه الورشة سيضيع الحقوق التاريخية للعالم الإسلامي وحقوق سيادة الشعب الفلسطيني وأنها بداية التفريط في المسجد الأقصى .

لذا يناشد تجمع المسار قيادة وحكومة دولة الكويت بالابتعاد عن هذه المحاولات والتمسك بثوابتها التاريخية في وقوفها بجانب حقوق الشعب الفلسطيني ، والتصدي لمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني .