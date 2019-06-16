“الحركة الديمقراطية المدنية” تصدر بيانا بشأن “ورشة البحرين”

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بيانا فيما يسمى ورشة البحرين “السلام من أجل الازدهار” هذا نصه:

لم يكن مستغرباً من بعض الأنظمة العربية أن تعلن عن مواقفها المتخاذلة من القضية الفلسطينية بل وتصبح لاعباً فاعلاً في القضاء عليها في إطار مايسمى بصفقة القرن والتي تأتي ورشة البحرين “السلام من أجل الازدهار” المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري استكمالاً لحلقات تمريرها وفرضها على الشعوب العربية والاسلامية برعاية أمريكية-صهيونية .

إن المشاركة في هذه الورشة المشبوهة لهي من أبشع صور الخيانة، فناهيك عن التطبيع المرفوض جملة وتفصيلاً مع الكيان الصهيوني تهدف الورشة إلى بيع حقوق الشعب الفلسطيني مقابل المال واجباره على القبول بصفقة القرن ووأد قضيته إلى الأبد .

ونحن في الحركة الديمقراطية المدنية إذ نستنكر إقامة ورشة الخيانة هذه لندعو الشعوب العربية الحية التي نعوّل عليها لحماية مقدرات هذه الأمة ونصرة قضاياها إلى الضغط على حكوماتها لمقاطعتها والتنديد بها وفضح أهدافها ، كما ندعو بشدة إلى ترسيخ موقف دولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي الرافض لكل أشكال الخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني باعلان رفض المشاركة في الورشة وعدم القبول بنتائجها وتوصياتها .

حفظ الله الأمة العربية من كل مكروه

شعب حر .. نظام ديمقراطي .. دولة مدنية

الكويت

الأحد 13 شوال 1440 هـ

الموافق 16 يونيو 2019 م