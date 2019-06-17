“حكومة التنمية” عاجزة أو متخاذلة عن إيجاد حل سريع لمشكلة الكلاب الضالة

لا يخفى على أحد حجم الخطر الكبير الذي يهدد حياة المواطنين والمقيمين برجالهم ونسائهم وأطفالهم بسبب الانتشار الكبير والملحوظ للكلاب الضالة في العديد من مناطق الكويت.

وبالفعل اشتكى عدد كبير من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الكويت من خطر هذه الكلاب ومن عجز الحكومة او تخاذلها في تخليصهم من هذه الكلاب.

ولكن يبدو أنها لا تتواجد في مناطق بعض المسؤولين ويالتالي لا تهدد حياة أسر أسرهم.

وقال مواطنون اذا كانت الحكومة التي تزعم بأنها قادرة على تنفيذ خطة تنمية بمليارات الدولارات تقف عاجزة أو متخاذلة عن إيجاد حل سريع، ماذا تنتظر الحكومة لوضع الحلول وتنفيذها لهذه الأزمة؟

ويضيف آخرون: هل تنتظر أن تحدث كارثة وتزهق روح احدهم أو يصاب اصابة بليغة نتيجة اعتداء هذه الكلاب الضالة على الأطفال او النساء او الرجال؟

وحسب شكوى من مواطنين فإن الحكومة وقفت عاجزة أمام هذه المشكلة وجلست تتفرج على الخلاف بين طرفين احدهما يرى ضرورة قتلها بتسميمها أو الطرف الآخر الذي يرفض ذلك ويعتبره فعلاً لا إنساني.

والحقيقة أن لا أحد يلام بين الطرفين ولكن اللوم الأكبر يقع على عاتق الحكومة وكذلك أعضاء مجلس الأمة الذين الذي لا يحاسبون الحكومة في هذا الخصوص.

وختم امواطنون بأن المطلوب من الحكومة حث الناس عبر تخصيص وسائل للتواصل معها من قبل المواطنين والمقيمين للابلاغ عند رؤية كلاب ضالة في المناطق السكنية وغيرها، ثم تقرر الحكومة الطريقة المناسبة للتعامل معها.