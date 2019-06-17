“الإطفاء” ترخص أول كليتين في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية

أعلنت الإدارة العامة للاطفاء اليوم الاثنين ترخيص أول كليتين في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) بعد استكمال (الإطفاء) إجراءات أمن وسلامة المباني لتأمين الأرواح والممتلكات.

وأكد نائب المدير العام لقطاع الوقاية في (الإطفاء) اللواء خالد فهد في تصريح صحفي اهتمام إدارة (الإطفاء) بمشروع (الشدادية) وتنفيذ وإنجاز أعماله وفق الخطة وبالشكل المطلوب مضيفا أن الإدارة شكلت فرق عمل دائمة للدراسة والكشف والمتابعة والترخيص للمشروع.

وأشاد اللواء فهد بالتنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين (الإطفاء) وإدارة البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت لإنجاز المشروع مبينا أنه سيتبع ترخيص الكليتين خلال الأيام المقبلة ترخيص ست كليات أخرى.

وذكر أن مدير البرنامج الإنشائي الدكتور قتيبة رزوقي تسلم ترخيص الكليتين من إدارة الاطفاء في مشروع جامعة (الشدادية) الذي يضم نحو 100 مبنى جديد.