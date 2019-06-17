تشيلي تبدأ حملة الدفاع عن لقب “كوبا أمريكا”

يبدأ المنتخب التشيلي، صباح الثلاثاء، حملته في الدفاع عن لقب بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) بمواجهة قوية أمام المنتخب الياباني ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالبطولة، وهي المباراة المقرر لها على ملعب “المورمبي” بمدينة ساوباولو البرازيلية.

وستكون هذه المباراة هي المواجهة الثالثة بين المنتخبين في التاريخ، وكانت المباراتان السابقتان وديتان، تعادلا سلبيًا في عام 2008، واكتسحت اليابان منتخب تشيلي برباعية نظيفة في عام 2009، وهذه هي المواجهة الرسمية الأولى بينهما.

ويبحث منتخب تشيلي عن انطلاقة قوية نحو لقبه الثالث على التوالي حيث توج بلقب نسختي 2015 و2016، وهو أحد المرشحين للتتويج وحمل الكأس للمرة الثالثة في تاريخه.

ويطمح الكولومبي رينالدو رويدا المدير الفني لتشيلي في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات البطولة، وضم مجموعة مميزة من اللاعبين في مقدمتهم، غونزالو خارا ودييغو فالديس وإريك بولغار ونيكولاس كاستيلو وإيغور ليشنوفسكي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب الساموراي الياباني في تقديم أداء كبير في البطولة، واللعب من أجل عبور الدور الأول وتقديم أفضل مستوى ممكن يليق بالقارة الآسيوية في هذه البطولة الكبرى، ونجح منتخب اليابان في التتويج بكأس الأمم الآسيوية أربع مرات، وهو وصيف النسخة الأخيرة في آسيا بعد الخسارة أمام قطر.

وضم هاجيمي موريياسو المدير الفني لمنتخب اليابان مجموعة بارزة من اللاعبين مثل، تاكومي مينامينو ومايا يوشيدا ويويا أوساكو ودايكي سوغيوكا وشويا ناكاجيما وناوميتشي أويدا وإيجي كاواشيما وتيروكي هارا.

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2019 على الأراضي البرازيلية، بمشاركة 12 منتخبًا هم منتخبات قارة أمريكا الجنوبية الـ10 بجانب منتخبي قطر واليابان.