قال النائب محمد المطير بأنه يعد حاليا طلباً لإقامة جلسة خاصة بهدف مناقشة القبول الأخير في الفتوى والتشريع، بعد مماطلة الحكومة بحل المشكلة وكذلك سياستها في توظيف الكويتيين على حد وصفه.
وأضاف المطير : نتمنى من الأخوة الأعضاء المشاركة في التوقيع .. وستكون الجلسة يوم الاحد القادم ٢٣/٦/٢٠١٩
محمد المطير: جلسة خاصة لمناقشة القبول الأخير في “الفتوى والتشريع”
قال النائب محمد المطير بأنه يعد حاليا طلباً لإقامة جلسة خاصة بهدف مناقشة القبول الأخير في الفتوى والتشريع، بعد مماطلة الحكومة بحل المشكلة وكذلك سياستها في توظيف الكويتيين على حد وصفه.
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