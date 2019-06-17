محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 18 يونيو 2019

منذ 10 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
18 يونيو 2019

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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