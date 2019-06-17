“الاتصالات”: ضرورة التزام الشركات بالخطط التسويقية المعتمدة لـ”الجيل الخامس”

أكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية اليوم الإثنين ضرورة التزام شركات الاتصالات بالخطط التسويقية المعتمدة لخدمة الجيل الخامس (فايف.جي) وما تتضمنه من شرائح تشمل فئات متعددة وبأسعار مختلفة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للهيئة سالم الأذينة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة في حال عدم طرحها الخدمة المذكورة بجميع الشرائح والفئات المعتمدة.

وأضاف الأذينة أنه على شركات الاتصالات ضرورة مراعاة أحكام الفصل الثامن من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 والمتعلق بأحكام المنافسة وإلا “ستضطر الهيئة لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون المذكور”.

وتكمن أهمية تكنولوجيا الجيل الخامس التي تعود بالفائدة على المستخدمين ومقدمي الخدمات في تطوير سوق الاتصالات بالبلاد وإحداث نقلة نوعية في عالم الإنترنت إذ ستصل ذروة سرعتها إلى 20 جيجا.بايت في الثانية.

يذكر أن الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات تأسست عام 2014 وتتولى مسؤولية الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابة وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات بالإضافة إلى تنظيم خدمات شبكات الاتصالات في الدولة بكفاءة عالية بما يحقق الأداء الأمثل للقطاع.