معلمات “رياض الأطفال” في انتظار إنصاف “التربية” قبل الاعتصام مجدداً

كتب : صالح الرحمي

استكمالاً لما تم نشره في سابقا تحت عنوان التربية حول اعتصام معلمات ومعلمين لرياض الأطفال المتقدمين لاختبار الوظائف الإشرافية.

أكد المعتصمون مجدداً لـ الذين تضرروا مما وصفوه الأخطاء والعراقيل التي واجهتهم داخل الاختبار الالكتروني ونوعية الأسئلة التي اعتبروها تعجيزية بعيدة كل البعد عن المهام الوظيفية لرئاسة القسم على حد قولهم.

ولفتوا الى أن أعداد المتضررين بالمئات بعكس ما أثير بأنهم بالعشرات حيث بلغ عددهم ما يقارب من 450 معلمة.

وأضافوا قائلين : الضغط النفسي وظروف الاختبار وتوقيته وكذلك كمية الأسئلة والمناهج لم تكن العائق الأساسي أمامنا، ولكن الأخطاء الفنية التي صاحبت الاختبار هي التي أوصلتنا الى ما وصلنا إليه الآن حيث أنه تبين في مجموعة كبيرة من الأسئلة بأنها ليست ضمن تخصصمهام الوظيفة الإشرافية التي تقدمنا لها فضلا عن الإجابات المزدوجة لنفس السؤال والموجودة في اكثر من مرجع ، والتي أثبتها تردد بعض الموجهين الفنيين عندما كنا نتحاور مهم في تلك الجزئيات كانوا كثيرا ما يبتعدون عن الاجابة وهو ما يدل على عدم معرفتهم للاجابات الصحيحة، وكذلك تعطل أجهزة الحاسب لفترات معينة لم يتم اقتطاعها وتعويضها من مدة الاختبار .

وقالت احدى المعلمات لـ بأن خدمتها تجارزت 16 عاما وهي قريبة من التقاعد ولم تحصل على تلك الوظيفة على الرغم من حصولها على الامتياز العلمي وتكريم حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى لها كمعلم متميز وانجازاتها طوال سنوات الخدمة وتدريبها لكثير من المعلمات واعطاء الدورات الخاصة بالوظيفة الاشرافية ، وقد تفاجأت من الاسئلة التي اقل ما توصل به بانها تعجيزية.

ومنا الى معالي وزير التربية للوقوف على حقيقة ما جاء ذكره في هذه الشكوى.