السفير الزمانان: زيارة سمو امير البلاد المرتقبة الى بغداد تاريخية

قال السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان اليوم الثلاثاء ان الزيارة المرتقبة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى بغداد تاريخية وتأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة بين البلدين.

واضاف السفير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان زيارة سمو امير البلاد الى بغداد يوم غد الأربعاء تندرج في اطار العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وتلبية لدعوة الاشقاء في الجمهورية العراقية.

واشار الى ان الزيارة تأتي كذلك ضمن الزيارت المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين وعملا نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات وتوطيدها بالمصالح المشتركة بينهما.

واوضح السفير الزمانان ان الزيارة تأتي استكمالا لدور الكويت الداعم لاعادة اعمار العراق لاسيما وان البلدين سبق وان ترأسا معا المؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق الذي اقيم في الكويت في فبراير من العام الماضي بمبادرة كريمة من سمو امير البلاد.

واكد ان الكويت تؤمن بشكل راسخ باهمية ان تنعم جمهورية العراق الشقيقة بالامن والاستقرار.

ومن المقرر ان يلتقي سمو امير البلاد والذي سيرافقه وفد حكومي رفيع بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي حيث ستبحثون العديد من الملفات الثنائية المشتركة.

يذكر ان زيارة سمو امير البلاد هي الاولى للعراق منذ العام 2012 حين زار بغداد انذاك للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الاعتيادية ال23.

كما تأتي الزيارة بعد نحو شهر واحد من زيارة الاولى لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى الكويت.