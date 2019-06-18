الجبري: تشغيل شبكة الجيل الخامس في وزارة الإعلام بالتعاون مع “فيفا”

أطلقت وزارة الاعلام المرحلة التجريبية لتقنية الجيل الخامس 5G بالتعاون مع شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) لتكون أول جهة حكومية في الكويت تستفيد من هذه التقنية.

وقال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان هذه التجربة تأتي في إطار رؤية (كويت جديدة 2035) التي أطلقها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتهيئة بيئة تقنية وبنية تحتية تكنولوجية تتماشى مع التطلعات المستقبلية.

وأضاف ان كوادر وزارة الاعلام عملوا على أن تكون الوزارة الأولى في الكويت التي تستفيد من شبكة الجيل الخامس التي تسهم في جودة الارسال من مواقع مختلفة في الكويت عبر الأجهزة التي تعمل على الانترنت والتي أضافت سرعة وجودة لنقل الصوت والصورة.

وأكد ان التشغيل التجريبي يأتي استرشادا بتوجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ودعوة سموه الجهات الحكومية إلى الاستفادة من شبكة الجيل الخامس ومواكبة التكولوجيا الحديثة.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية (فيفا) مزيد الحربي عن فخره بأن تكون الشركة سباقة للتعاون مع مرفق حكومي مميز كوزراة الاعلام وتزويده بأحدث الحلول التكنولوجية الرقمية خصوصا بعد اطلاق شبكة الجيل الخامس 5G تجاريا في الكويت.

وأوضح الحربي ان هذه الخطوة ستسهم في تطوير أداء النقل المباشر لوزارة الإعلام في مختلف أنحاء الكويت وتسهل عمل موظفيها اضافة إلى تعزيز مكانة الكويت على خريطة الاعلام العالمية ودعم الرؤية السامية بشأن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.