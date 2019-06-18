“البلدية” الكويتية: تحديد ساعات عمل عمال النظافة نظرا لارتفاع حرارة الجو

أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء تحديد ساعات عمل عمال النظافة في إطار حرص البلدية على سلامتهم وصحتهم من مخاطر التعرض لارتفاع درجات حرارة الجو.

وقال مدير عام البلدية احمد المنفوحي في بيان صحفي ان القرار حدد ساعات العمل في فترة الصيف لعمال الكنس اليدوي اليومي اذ تبدأ عمليات الكنس من الساعة الثالثة صباحا حتي الساعة ال11 صباحا وبالنسبة لفترة الشتاء تبدأ من الساعة الرابعة صباحا حتى ال12 ظهرا.

وأضاف ان القرار يسهم في دعم جهود البلدية لمنع حالات التسول لبعض عمال النظافة العاملين لدى شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية.

وشدد على ضرورة التنبيه على مدارء إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بتكثيف متابعة تنفيذ عقود النظافة المبرمة مع شركات التنظيف والتقييد بمواعيد ساعات العمل المحددة بعمال الكنس اليدوي واخطار الشركات بالمواعيد المحددة لساعات العمل للكنس اليدوي والالتزام والتقيد بتنفيذها.

وأكد اهمية عدم تهاون المسؤولين في تطبيق الجزاءات والغرامات بحق شركات التنظيف غير الملتزمة بالمواعيد المحددة بالكنس اليدوي طبقا لأحكام العقود المبرمة والمنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات الخاصة بعدم الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي أو مناطق العمل.

ودعاالمنفوحي مداراء النظافة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات الى رفع تقارير أسبوعية بنتائج التزام الشركات المتعاقدة مع البلدية بالمواعيد المحددة للكنس اليدوي لإدارة الخدمات البلدية بقطاع شئون الخدمات لاعداد تقرير بشأنها ورفعه لمدير عام البلدية.