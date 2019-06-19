إطلاق سراح بلاتيني عقب استجوابه ضمن تحقيقات بسبب “مونديال قطر”

تم الإفراج عن ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقب خضوعه لاستجواب بشأن عملية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر.

وحسب وكالة “رويترز” فقد شاهد مصورها بلاتيني يغادر فجر اليوم مركز شرطة “نانتير” في ضواحي العاصمة الفرنسية، حيث جرى احتجازه يوم أمس الثلاثاء لاستجوابه.

وقال وليام بوردون محامي بلاتيني إن موكله بريء من كافة الاتهامات الموجهة إليه، وجرى استجوابه “لأسباب فنية”.

ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق بالجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فسادا شخصيا والتآمر واستغلال نفوذ.

وتولى ميشيل بلاتيني، البالغ 63 عاما، منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد انتخابه عام 2007، لكنه أبعد عن منصبه عام 2015 بقرار من لجنة الأخلاقيات في “اليويفا”.

ويعتبر بلاتيني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الفرنسية والعالمية، حيث نال جائزة الكرة الذهبية، التي كانت تمنح لأفضل لاعب في أوروبا، 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1985، كما قاد نادي يوفنتوس الإيطالي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 1985، ناهيك عن تحقيقه أول لقب لمنتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا 1984.

المصدر: رويترز + وكالات