سمو أمير البلاد يصل الى بغداد في زيارة رسمية

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى العاصمة بغداد بجمهورية العراق الشقيق وذلك في زيارة رسمية.

وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط رئيس بعثة الشرف ثامر عباس الغضبان ووزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم ووزير التجارة محمد هاشم العاني وسفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق سالم غصاب الزمانان وقنصل عام دولة الكويت لدى اربيل الدكتور عمر احمد الكندري وقنصل عام دولة الكويت لدى البصرة بداح مقعد الدوسري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.