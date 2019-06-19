طقس الكويت: غير مستقر ورياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار

قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي اليوم الأربعاء ان البلاد تتأثر بطقس غير مستقر ورياح نشطة مثيرة للغبار.

وأضاف العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس والنماذج العددية التابعة للادارة العامة للطيران المدني في إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى تأثر البلاد اليوم وغدا الخميس بنشاط الرياح الشمالية الغربية والتي من المتوقع أن تزيد سرعتها عن 55 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح أنه من المتوقع انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر خاصة على المناطق المكشوفة على ان تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال ال72 ساعة القادمة ما بين 44 و47 درجة مئوية.

وذكر ان حالة الطقس ستكون حار نهارا وحار نسبيا ليلا مضيفا أنه من المتوقع أن تهدأ سرعة الرياح تدريجيا بداية من يوم الجمعة لتكون معتدلة إلى نشطة على فترات ويستمر الطقس حار نهارا وحار نسبيا ليلا.

ودعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصة مرتادي البحر من ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام وكذلك قائدي المركبات خاصة على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة (السافي).

وأكد ان إدارة الأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن اطلاق النشرات والتحذيرات والتقارير الخاصة بالطقس متمنيا من المواطنين والمقيمين متابعة النشرات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق الإدارة للهواتف الذكية وحسابات التواصل الاجتماعي (kwaitmet) والموقع الخاص بإدارة الأرصاد الجوية (met.gov.kw).