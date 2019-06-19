مسؤول عراقي: وصلنا لمرحلة الحسم في ملفات عالقة مع الكويت

قال الامين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي اليوم الاربعاء ان العراق وصل الى مرحلة الحسم في العديد من الملفات المشتركة مع الكويت.

وأضاف الغزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المباحثات التي عقدت بين الوزراء العراقيين والكويتيين على هامش زيارة حضرة صاحب سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وضعت اللمسات الاخيرة لحسم العديد من الملفات العالقة بين بغداد والكويت.

واوضح ان عمل الوزراء من الجانبين في اجتماعات اليوم كانت مبنية على ما تم التوصل اليه من اتفاقيات ومباحثات في عامي 2018 و2019.

واكد ان الاجتماعات ركزت على ملفات التجارة الثنائية والاقتصاد وتطوير المنافذ الحدودية فضلا عن ملفات الطاقة.

وكان عدد من الوزراء العراقيين ومنهم وزراء الخارجية والمالية والتعليم العالي والكهرباء والثقافة فضلا عن رئيس هيئة الاستثمار قد عقدوا مع نظرائهم الكويتيين اليوم جولة مباحثات مشتركة لمناقشة الملفات المشتركة.

وتعتبر زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح هي الاولى منذ سبع سنوات حين زار بغداد للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الاعتيادية ال23 في عام 2012.

وتأتي زيارة سمو الامير لبغداد بعد نحو شهر واحد من الزيارة الاولى لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للكويت.