طقس نهاية الأسبوع: حار نهارا مع نشاط للرياح الشمالية الغربية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني أن يكون الطقس خلال العطلة الاسبوعية حارا نهارا مع نشاط للرياح الشمالية الغربية التي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار وحار نسبيا ليلا.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى استمرار تأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بامتداد المنخفض الهندي الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية ساخنة.

وأضاف القراوي أن طقس البلاد نهار اليوم يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 44 و46 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 32 و35 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 إلى 6 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم غد الجمعة أفاد بأنه سيكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة للغبار المثار سرعتها ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 45 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار القراوي إلى أن الطقس ليل غد حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 6 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار بعد غد السبت سيكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة وأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 44 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج مابين 1 و3 أقدام.

وأضاف أن الطقس ليل السبت حار نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.