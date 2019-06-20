“الداخلية”: مراكز الجواز الالكتروني تبدأ باستقبال المراجعين الشهر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس أن مراكز الجواز الالكتروني (مراكز الهوية الوطنية) ستبدأ باستقبال المراجعين اعتبار من مطلع الشهر المقبل.

واوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر انتهت من تجهيز مراكز خدمة الجواز الإلكتروني (مراكز الهوية الوطنية) لاستقبال المراجعين.

وأفادت الادارة بأنه اعتبارا من يوم الاثنين مطلع الشهر القادم سيبدأ العمل بتقديم خدمات الجنسية والجوازات في مراكز الخدمة للجواز الإلكتروني (مراكز الهوية الوطنية) في جميع المحافظات بدلا من مراكز خدمة المواطن.

ودعت جميع الاخوة المراجعين الى الالتزام بالقرار الصادر اعتبارا من تاريخه وذلك لتوفير الوقت والجهد في انجاز المعاملات.