فلكي كويتي: السبت المقبل يشهد أطول عدد ساعات النهار في الكويت والخليج

قال الفلكي الكويتي خالد الجمعان ان يوم بعد غد السبت سيشهد أطول نهار خلال هذه السنة في الكويت ومنطقة الخليج وستبلغ عدد ساعات النهار فيه 14 ساعة ودقيقتين مقابل 9 ساعات و58 دقيقة في الليل.

وأوضح الجمعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن السبب في ذلك يرجع إلى الموقع الجغرافي للكويت كونها تقع في الطرف الشمالي للخليج العربي اذ كلما كان الاتجاه شمالا ازداد عدد ساعات النهار وصولا للقطب الشمالي الذي يبلغ النهار فيه ستة أشهر متواصلة.

وأضاف أن هذه الظاهرة تتكرر في كل عام بسبب حركة أشعة الشمس ظاهريا وبلوغها أقصى مدى لها في نصف الكرة الشمالي مشيرا إلى أن تأثير هذا الأمر ينحصر في عامل الحرارة التي تشتد خلال هذه الفترة من العام.

وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة هو ارتفاع زاوية سقوط أشعة الشمس التي تكون شبه عامودية على المنطقة وتحديدا الكويت اضافة إلى ازدياد عدد ساعات النهار (ساعات التسخين).

ولفت إلى أن الشمس ستبلغ أقصى ارتفاع لها في الكويت يوم غد الجمعة الذي يتزامن مع طول النهار وقصر الليل في السنة.