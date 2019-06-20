دبلوماسي كويتي:نسعى للاعلان قريبا عن عدد الرفات المكتشفة بالعراق ومطابقتها

قال مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين “إننا نسعى للاعلان قريبا عن عدد الرفات التي تم اكتشافها أخيرا جنوبي العراق ومطابقتها وفق الإجراءات المعتادة في الفحص والتحري عن هذا الأمر”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الخميس على هامش مشاركته في احتفالية اليوم العالمي للاجئ التي أقامها مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت تحت رعاية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وأضاف الهين أنه “بتكليف سامي تتولى وزارة الخارجية الكويتية مسؤولية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين” مشددا على متابعة الوزارة وفقا للآليات المنتهجة الكشف عن مصير الرفات التي تم اكتشافها أخيرا جنوبي العراق.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لن تألو جهدا في متابعة مصير أسرانا البالغ عددهم 369 أسيرا.

وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي أعلنت في وقت سابق اليوم اكتشاف رفات بشرية في المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق “يظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب”.

ووفق اللجنة فقد تم استخراج هذه الرفات بشكل كامل وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد لغرض استخراج الخريطة الجينية (DNA) لمطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة بحيث تكشف التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية العدد التقريبي للرفات المستخرجة.