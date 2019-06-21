بيان قوى المجتمع المدني في الكويت بشأن ورشة البحرين الاقتصادية

بيان صادر عن قوى المجتمع المدني في الكويت بشأن ورشة البحرين الاقتصادية:

في خضم محاولات العدو الصهيوني للتثبيط من عزيمة شعبنا العربي الرافض للاعتراف به وبشرعيته والتطبيع معه، ومع استمرار جهود قوى الاستعمار في دعم الوجود الصهيوني واحتلاله للأرض العربية الفلسطينية ودعم جرائمه وسياساته الممنهجة في القتل والاستيطان وتهجير الشعب المرابط وممارسة الفصل العنصري، تطرح قوى الاستعمار ورقتها الأخيرة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجودها العربي الجغرافي من خلال الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين والتي سيُعلن فيها عن صفقة القرن المشؤومة.

إننا اليوم كقوى مدنية كويتية نستنكر إقامة هذه الورشة في دولة عربية، كما وأننا نرفض رفضاً قاطعاً صفقة القرن التي تأتي اليوم لتمثل القطعة الأخيرة في أحجية طويلة تضمنت العديد من مشاريع لم تخلق لنا إلا مزيداً من الاستيطان والتهجير والاستيلاء والتنازل.

أكدت الكويت رسمياً وفي كافة المحافل الدولية على تمسكها بالقضية الفلسطينية العربية، وحق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه والتصدي لهمجية ووحشية العصابات الصهيونية الإرهابية، وعليه، فإننا كمجتمع مدني شعبي نؤكد دعمنا لهذه السياسة وندعو حكومتنا إلى إعلان رفضها للمشاركة في هذا المؤتمر اتساقاً مع الموقف الشعبي والرسمي المناهض للتطبيع مع المحتل، ورفض كل أجنداته وأهدافه الرامية لتصفية الحق الفلسطيني، خاصة وأن فلسطين ممثلة بسلطتها السياسية والشعبية أعلنت مقاطعتها لهذا المؤتمر وأكدت عدم حضورها.

كما وأننا نجدد عهد التضامن الشعبي العربي مع أخواننا في فلسطين المحتلة في تحركهم ضد الوجود الصهيوني المحتل، ومع حق الشعب الفلسطيني في الشتات بالعودة لوطنه المحرر، ونثمّن كل الجهود العربية المقومة لبوصلة الصراع العربي – الصهيوني ورفض سيادة هذا المحتل على الأراضي العربية واجتثاث وجوده.

عاشت فلسطين حرة أبية

وعاش نضال شعبنا العربي ضد الوجود الصهيوني

حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت (BDS Kuwait)

الجمعية الثقافية الاجتماعية الكويتية

الجمعية الكويتية لدعم المخترعين

الجمعية الكويتية لمتابعة المعاقين

جمعية المعلمين الكويتية

جمعية الخريجين

جمعية المحامين الكويتية

جمعية حماية المال العام

جمعية أصدقاء النخلة

جمعية الثقافة الاجتماعية

جمعية العلاقات العامة

الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

رابطة شباب لأجل القدس – الكويت

رابطة الإجتماعيين

ملتقى القدس

الجمعية الكويتية للعمل الوطني

جمعية الصحافيين الكويتية

جمعية الشفافية الكويتية

الجمعية الوطنية لحماية الطفل