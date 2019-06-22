تشيلي تهزم الإكوادور وتبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا

بلغ المنتخب التشيلي، حامل اللقب، ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على الإكوادور (2-1)، صباح السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول.

سجَّل هدفي منتخب تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكسيس سانشيز بالدقيقتين (8، 51)، فيما سجَّل هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة (26).

ورفع المنتخب التشيلي رصيده لـ6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة متقدمًا على الأوروجواي في المركز الثاني بـ4 نقاط، واليابان في المركز الثالث بنقطة، والإكوادور في ذيل الترتيب بدون رصيد.

وكانت الإكوادور هي الأفضل في الشوط الأول، خاصة في النصف ساعة الأخيرة، بينما تراجع أداء المنتخب التشيلي بشكل واضح.

تقدم اللاعب خوسيه بيدرو فوينزاليدا لتشيلي في الدقيقة (8) من تسديدة قوية بيمناه لتسكن شباك الإكوادور.

ونجحت الإكوادور في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة (26) عبر إينر فالنسيا بعد تعرض نفس اللاعب للعرقلة داخل المنطقة من قبل حارس مرمى تشيلي جابرييل أرياس.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء حامل اللقب، الذي بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق عبر نجم الهجوم، أليكسيس سانشيز الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة (51) من تسديدة بيمناه لم ينجح حارس الإكوادور، ألكسندر دومينجز، في إبعادها.

وتراجعت حظوظ الإكوادور في العودة مجددا للمباراة خاصة بعد طرد اللاعب جابرييل أتشيلير قبل نهاية المباراة بدقيقة بعد التحامه القوي في كرة مشتركة مع لاعب وسط تشيلي وبرشلونة، أرتورو فيدال.

وحافظ المنتخب التشيلي على تقدمه حتى النهاية وكاد سانشيز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من إضافة الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة لكن كرته سارت فوق العارضة، ليضيف “لاروخا” اللاتيني النقطة السادسة إلى رصيده وينفرد بصدارة المجموعة.

وينتظر أن تحسم نتيجة مواجهة تشيلي وأوروجواي الثلاثاء هوية المتصدر، علما بأن لليابان فرصة للتأهل حال سقوط “السيليستي” وفوز “الروبوت” بنتيجة كبيرة على الإكوادور، في الجولة الثالثة لدور المجموعات.