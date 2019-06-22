نائب وزير الخارجية الكويتي: تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الاجنبية

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة خالد الجارالله أهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والعمل بكل جهد لجذب الاستثمارات الاجنبية إلى الكويت.

جاء ذلك في كلمة للجارالله نقلها بيان صحفي صادر عن (الخارجية) اليوم السبت خلال رعايته وحضوره للدورة التدريبية بعنوان (كيفية جذب المستثمر الأجنبي.. قوانين وأهداف) التي نظمها فريق تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية التابع للوزارة وحاضر فيها مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية للدبلوماسيين المنقولين من الديوان العام للعمل في بعثات الكويت الشيخ عبدالله صباح الصباح. وأشار الجارالله إلى ضرورة الاطلاع على أبرز التطورات الاقتصادية والسعي للدعوة للاستثمار في الكويت والاستفادة من التسهيلات المتاحة لما لذلك من أثر في تنويع مصادر الدخل.

وأشاد بالدور البارز الذي تقوم به هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية بقيادة الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح في هذا الصدد.

وتهدف الدورة الى تهيئة الدبلوماسيين الكويتيين الى تسويق الكويت كجهة جاذبة للاستثمار الاجنبي وشرح الاجراءات والقوانين التي اتخذتها البلاد في هذا الصدد كما تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة وتأهيل طاقمها واعدادهم للقيام بواجباتهم المناطة بهم.

وحضر الدورة كل من عضو وأمين سر اللجنة أمل الحمد ومساعد ‏وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير عضو اللجنة السفير أيهم العمر.

وفي الختام قام الجارالله بتوزيع الشهادات على المشاركين.