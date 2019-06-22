نيجيريا تفسد مغامرة بوروندي بشق الأنفس

افتتح منتخب نيجيريا، مشواره في النسخة الثانية والثلاثين من كأس أمم أفريقيا، بالفوز على نظيره بوروندي بهدف دون رد، اليوم السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

ويدين منتخب نيجيريا بالفضل في هذا الفوز للبديل أوديون إيجالو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 77 بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته.

وتصدر منتخب نيجيريا، ترتيب المجموعة الثانية، انتظارًا لما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين غينيا ومدغشقر.

وقدم منتخب بوروندي، مباراة متميزة خاصة في الشوط الأول، لكن نيجيريا ظهرت بشكل جيد في الشوط الثاني.

ونجحت نيجيريا في حسم الفوز في النهاية، لتفسد مغامرة بوروندي التي تشارك للمرة الأولى في البطولة القارية.