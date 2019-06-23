حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 24 يونيو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .



ليلاً:

حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.