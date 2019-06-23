محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 24 يونيو 2019

منذ 25 دقيقة
أضف تعليق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
24 يونيو 2019

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق