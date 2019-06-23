حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 24 يونيو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
24 يونيو 2019
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 30°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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